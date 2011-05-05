Банк Москвы объявил о старте с 22 апреля 2011 года новой телевизионной рекламной кампании розничных кредитных продуктов и финансовых сервисов.
Ролики будут показываться на федеральных каналах, в том числе на Первом канале и на каналах Россия1, Россия24, СТС, РЕН ТВ, Домашний.
В концепции новой рекламной кампании «Страницы Вашей жизни» Банк Москвы демонстрирует готовность помогать своим клиентам на разных этапах жизни, предоставляя необходимые финансовые услуги. Кампания продолжает рекламные традиции Банка и базируется на эмоциональной связи клиентов с Банком Москвы.
Рекламные ролики также отражают изменения в корпоративной жизни Банка и информируют о партнерстве с ВТБ.
Ссылки по теме:
Рекламный ролик Банка Москвы – http://www.youtube.com/watch?v=ZH-RHykT72M
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