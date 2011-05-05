Банк Москвы представил кредитную карту «Айс», разработанную специально для молодой аудитории

Банк Москвы объявил о старте ко-бренд проекта с ISIC, Международной студенческой ассоциацией, предоставляющей своим членам привилегии и скидки по всему миру. В рамках проекта молодежной аудитории предлагается совместная карта Банка Москвы и Программы ISIC – карта «Айс».



«Айс» – это пластиковая карта, совмещающая в себе функционал международного студенческого удостоверения, дисконтной и кредитной карт. Клиентам, начиная со студенческой скамьи, предлагается воспользоваться кредитным лимитом в размере 10 000 рублей с возможностью его последующего увеличения.



На карте предусмотрено также транспортное приложение (безналичная оплата проезда в московском метрополитене), бесплатные Web-банкинг и смс-информирование. При этом размер ежемесячной комиссии за обслуживание карточного счета составляет всего 69 рублей.



Для получения карты достаточно паспорта и справки из вуза или студенческого билета/удостоверения аспиранта.



«Появление в линейке кредитных карт Банка Москвы специального предложения для учащихся обусловлено нашим стремлением предоставить молодой прогрессивной аудитории качественный финансовый сервис, – прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Первый в жизни кредитный лимит в сочетании с возможностью получения скидок по всему миру, в том числе у многочисленных партнеров Программы в Москве, позволят нашим молодым клиентам стать по-настоящему самостоятельными».

