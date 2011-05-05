Банк Москвы объявил о внедрении системы дистанционного обслуживания Web-банкинг во всех регионах присутствия Банка. Обновленная система Web-банкинг пришла на смену действовавшей ранее системе Интернет-банкинга.
Обновленная система Web-банкинг отличается более дружественным интерфейсом, расширенным функционалом и большей степенью защищенности данных, передаваемых по электронным каналам.
За последние 6 месяцев реализации проекта по внедрению системы Web-банкинг не только в Москве, но и в регионах количество пользователей системы превзошло количество пользователей Интернет-банкинга, подключенных в течение последних 4 лет работы, более чем в 2 раза. Динамика прироста количества пользователей Web-банкинга в 10 раз превышает показатели прироста пользователей Интернет-банкинга.
«Мы предложили систему Web-банкинг всем нашим клиентам не только в Москве, но и в регионах, – прокомментировала Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент Банка Москвы. – Судя по динамике подключений, Web-банкинг, действительно, пользуется спросом у наших клиентов, причем количество подключений в регионах присутствия Банка неуклонно растет. Сегодня с уверенностью можно отметить, что система дистанционного банкинга перестала быть столичной привилегией и уверенно шагнула в регионы».
Ссылки по теме:
Система Web-банкинга – http://www.bm.ru/ru/personal/ways_of_service/web/
Правила безопасности – http://www.bm.ru/ru/security/
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