Банк Москвы ввел обновленные интернет-анкеты на получение кредитных продуктов

Банк Москвы ввел на сайте обновленные интернет-анкеты на получение ряда кредитных продуктов — кредита наличными, кредитной карты, автокредита.



Обновленная интернет-анкета проста в заполнении и позволяет клиенту в любое удобное время дистанционно подать заявку на кредит. О предварительном положительном решении Банк уведомляет клиента по указанному в анкете номеру телефона.



«Клиентам Банка — как действующим, так и потенциальным — необязательно приходить в отделение Банка для заполнения кредитной заявки, — прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока „Розничный бизнес“ Банка Москвы. — Мы стремимся быть близкими и понятными для наших клиентов на разных этапах их жизни, предлагая простые и эффективные финансовые решения».



