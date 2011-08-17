ВТБ24, Банк Москвы и ТрансКредитБанк объединяют банкоматные сети



ВТБ24, ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ТрансКредитБанк» подписали соглашение об объединении банкоматных сетей. С 1 июля 2011 года для всех клиентов ВТБ24, ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ТрансКредитБанк» в банкоматах этих трех кредитных организаций будет отменена комиссия за снятие собственных средств*. Остальные операции будут производиться по действующим тарифам банков-участников.



Президент – председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов отметил: «Количество банкоматов, входящих в объединенную сеть, достигает 10 тысяч устройств. Это станет сильным конкурентным преимуществом, так как при выборе банка клиенты обращают особое внимание на разветвленную сеть банкоматов. Отмена комиссий за снятие собственных средств является важнейшим шагом в рамках объединения сетей. В 2012 году должно произойти технологическое объединение сетей банкоматов на уровне процессинговых центров трех банков. Это позволит расширить функционал не только по снятию, но и по внесению наличных на льготных условиях, а также пользоваться дополнительными функциями (платежами, переводами) в банкоматах друг друга».



Президент Банка Москвы Михаил Кузовлев подчеркнул: «Объявляя о создании единой сети банкоматов, мы прежде всего заботимся о наших клиентах, повышаем доступность банковских услуг и создаем дополнительные сервисные возможности. Благодаря синергетическому эффекту от вхождения Банка Москвы в Группу ВТБ наши клиенты ощущают позитивные перемены. Первым результатом совместной работы стала единая банкоматная сеть».



Президент, председатель правления ОАО «ТрансКредитБанк» Юрий Новожилов сказал: «Это первый совместный проект ОАО «ТрансКредитБанк», ВТБ24 и ОАО «Банк Москвы». Общая банкоматная сеть будет выгодна всем нашим клиентам, которые получат новые возможности при пользовании банкоматами и одну из самых разветвленных сетей во всех регионах России. В результате возможности клиентов ТрансКредитБанка по снятию наличных денежных средств будут расширены, а держатели карт ВТБ24 и ОАО «Банк Москвы» смогут пользоваться услугой снятия наличных на всех вокзалах и крупных транспортных узлах ОАО "РЖД"».



После объединения число банкоматов в совместной сети составит около 10 тысяч устройств, а география – около 650 населенных пунктов. Благодаря этому шагу, ВТБ24, ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ТрансКредитБанк» ожидают увеличения клиентского потока в своих банкоматах и роста количества совершенных в них операций.



*В ОАО «ТрансКредитБанк» тариф за снятие собственных средств соответствует тарифу по операциям снятия наличных денежных средств по картам в собственной сети.

