Банк Москвы открыл офис в аэропорту «Внуково»

Банк Москвы открыл новое отделение «Внуково», которое расположено в терминале «А» здания аэропорта «Внуково» в зоне вылета (г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5).



Работа дополнительного офиса «Внуково» направлена на обслуживание физических лиц. В новом отделении предоставляется полный спектр финансовых услуг, в том числе клиент может внести денежные средства на депозит, открыть пластиковую карту, воспользоваться кредитными продуктами Банка и услугами хранения ценностей в сейфовых ячейках.



Для удобства клиентов в офисе расположена зона самообслуживания с круглосуточным режимом работы. В зоне установлен многофункциональный банкомат, с помощью которого возможно не только снять денежные средства с пластиковой карты, но и погасить текущую задолженность по имеющимся кредитам, пополнить счет карты, оплатить услуги, в том числе жилищно-коммунальные услуги.

