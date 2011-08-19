Банк Москвы предложил новую услугу для корпоративных клиентов – доставку зарплатных карт в организацию

Банк Москвы объявил о введении новой услуги для корпоративных клиентов по доставке выпущенных зарплатных карт в организацию.



Сотрудник Банка привезет выпущенные зарплатные карты и ПИН-конверты на территорию организации в удобное для клиента время и передаст их доверенному лицу для последующей выдачи сотрудникам организации. Услуга оказывается бесплатно.



Воспользоваться новой услугой Банка могут организации, расположенные в Москве и насчитывающие более 200 сотрудников, переведенных на обслуживание в Банк Москвы в рамках зарплатного проекта. Более подробную информацию можно получить в любом отделении Банка в Москве.

