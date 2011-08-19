Московский портал госуслуг и Банк Москвы предложили оплату жилищно-коммунальных услуг без комиссии



Банк Москвы совместно с московским порталом государственных услуг реализовал возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в личном кабинете портала.



Зарегистрировавшись на портале, можно не только посмотреть актуальные начисления за услуги ЖКХ, но и оплатить единый платежный документ (ЕПД), с помощью пластиковой карты любого банка. Платежи осуществляются без комиссии.



Для оплаты счета за ЖКХ необходимо ввести лицевой код плательщика, который указан в ЕПД, и реквизиты банковской карты. Система сохранит информацию о транзакции в личном кабинете пользователя и выведет на экран чек, который можно распечатать. Зарегистрированный на портале пользователь сможет в любой момент обратиться к истории своих платежей.



«Банк Москвы продолжает предлагать удобные и полезные сервисы, – прокомментировала Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент Банка Москвы. – Мы рады участвовать в проекте московского портала государственных услуг. Пока наш проект функционирует в пилотном режиме, но в скором времени функционал портала значительно расширится. Уверена, что опыт Банка Москвы по внедрению инновационных финансовых решений позволит внести свой вклад в развитие портала и возможность дистанционной оплаты государственных услуг».

