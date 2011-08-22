Банк Москвы провел плановую модернизацию инфраструктуры Процессингового центра. В первую очередь, проведенные мероприятия направлены на повышение вычислительной мощности системы Процессингового центра, а также на обеспечение максимально возможных показателей непрерывности бизнеса при обслуживания клиентов.
Внедренное решение базируется на использовании новых моделей серверов IBM Power System с использованием процессоров Power7 и технологий виртуализации PowerVM.
В качестве системы хранения данных используются новейшие системы EMC Symmetrix VMAX с применением флэш-технологии EMC Enterprise Flash Drive и технологии синхронной репликации данных ЕМС SRDF.
Результатом внедрения инноваций стало увеличение скорости обработки транзакций и усиление надежности системы, что позволит значительно повысить качество обслуживания клиентов и партнеров Банка Москвы.
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