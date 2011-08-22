МТС, Федеральная Система «Город» и Банк Москвы расширили возможности сервиса «Легкий платеж»

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, и Федеральная Система «Город», один из крупнейших в России консолидаторов на рынке сбора и обработки регулярных платежей от населения, при технической поддержке Банка Москвы сообщают о начале партнерства. Это позволит значительно расширить спектр услуг, доступных для оплаты в регионах с помощью сервиса мобильной коммерции МТС «Легкий платеж».



Абоненты всех российских сотовых операторов и держатели банковских карт любого российского банка, пользуясь сервисом МТС «Легкий платеж», могут мгновенно оплачивать с мобильного телефона или сайта МТС услуги мобильной и фиксированной связи, доступ в Интернет, кабельное ТВ, квартплату, счета за электроэнергию, покупку авиа- и ж/д билетов и ряда товаров в Интернет-магазинах.



Подключение Федеральной Системы «Город» при технической поддержке Банка Москвы к платформе сервиса «Легкий платеж» позволит к концу 2011 года совершать платежи дополнительно в адрес более 700 поставщиков услуг во всех регионах России. Сейчас через сервис «Легкий платеж» можно оплачивать услуги более чем 4.000 сервис-провайдеров, работающих преимущественно на федеральном уровне и в Центральном федеральном округе.



«На сегодня удобство и безопасность мобильных платежей МТС успели оценить более 2,5 миллионов человек. Наша цель – сделать этот сервис простым, универсальным и выгодным платежным инструментом для всех жителей страны, – отметил вице-президент МТС по маркетингу Михаил Герчук. – Поэтому нам принципиально важно расширять спектр услуг, которые можно оплачивать в регионах. Партнерство с Федеральной Системой «Город» – наш закономерный шаг к достижению поставленной цели».



«Федеральная Система «Город» стремится сделать коммуникацию плательщика с поставщиками услуг многоканальной: через Интернет-банк, терминалы и банкоматы и, конечно, с использованием сотовых телефонов, – комментирует совместный проект с МТС директор Федеральной Системы «Город» Петр Мазанов. – Мобильная связь сегодня охватывает все регионы и все слои населения, а сервис МТС «Легкий платеж» делает сотовый телефон еще более функциональным, практичным и удобным устройством».



«Принимая участие в проекте в качестве расчетного банка и партнера, мы подтверждаем свой статус как одного из ведущих провайдеров финансовых услуг для частных лиц, использующего инновационные решения, – отметила вице-президент Банка Москвы Оксана Смирнова-Крелль. – Наши решения в области «мобилизации» платежей в дистанционном режиме адресованы наиболее активной части клиентской аудитории, использующей современные технологии».



Чтобы воспользоваться сервисом «Легкий платеж», достаточно установить в телефон специальное приложение или осуществлять платежи прямо с сайта www.pay.mts.ru. Абоненты любого сотового оператора могут платить с банковских карт, абонент МТС – как с банковских карт, так и с лицевого счета. Стоимость платежа составляет 10 рублей независимо от его суммы и списывается с карты. Дополнительная комиссия банка-партнера не превышает 2,5 процентов и не взимается за большинство платежей.