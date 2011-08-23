Банк Москвы оптимизировал технологию выдачи кредитных карт

Банк Москвы оптимизировал технологию выдачи кредитных карт. Теперь для клиентов Банка – сотрудников зарплатных проектов, обслуживающихся в любом филиале Банка Москвы, а также для всех клиентов Московского региона существенно упрощена процедура оформления кредитных карт.



Клиенты Банка получили возможность оформления кредитных карт за один визит в отделение Банка. Для получения карты с льготным периодом кредитования достаточно заполнить анкету на сайте Банка Москвы или обратиться для заполнения анкеты в Центр дистанционного обслуживания Банка по телефону +7 (495) 925-80-00.



Банк оперативно примет решение о выпуске карты. Далее клиенту необходимо обратиться в удобное ему отделение Банка для оформления всех необходимых документов и получения карты. Процедура выпуска кредитной карты и ее предоставления клиенту занимает обычно пять рабочих дней от момента заполнения заявки.



«Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят оперативность принятия решений по кредитным продуктам в Банке Москвы, – прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Банк Москвы планирует в дальнейшем совершенствовать технологии предоставления кредитных продуктов, распространив новый формат выдачи кредитных карт на всех клиентов Банка».