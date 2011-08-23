Банк Москвы предложит кредитную карту «Айс» студентам региональных вузов

Банк Москвы планирует предложить кредитную карту «Айс» студентам региональных вузов. При принятии решения о развитии проекта в том или ином регионе России будут учитываться, прежде всего, количество вузов и студентов в данном регионе, присутствие в нем филиала Банка, а также степень проникновения в регион дисконтной программы ISIC.



В апреле 2011 года в Банке Москвы стартовал проект по продвижению кредитной ко-бренд карты «Айс», разработанной специальной для молодой аудитории совместно с ISIC, Международной студенческой ассоциацией, предоставляющей своим членам скидки по всему миру. На данный момент Банком выпущено более 700 карт для студентов Москвы и Московской области.



«Внедряя кредитную карту «Айс», мы стремились предложить молодежной аудитории простое и эффективное финансовое решение, – прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Наш новый продукт максимально ориентирован на стиль жизни и потребности молодежной аудитории».



«Айс» – это карта, совмещающая в себе функционал международного студенческого удостоверения, дисконтной и кредитной карт. Держателям карт предлагается воспользоваться кредитным лимитом в размере 10 тыс. рублей с возможностью его последующего увеличения.



На карте также предусмотрено транспортное приложение (безналичная оплата проезда в московском метрополитене), бесплатные Web-banking и смс-информирование. При этом размер ежемесячной комиссии за обслуживание карточного счета составляет всего 69 рублей.



Для получения карты достаточно паспорта и справки из вуза или студенческого билета или удостоверения аспиранта.

