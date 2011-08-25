Банк Москвы начал выпуск пластиковых карт Visa Classic Unembossed и MasterCard Standard Unembossed

Банк Москвы приступил к выпуску расчетных и кредитных карт Visa Classic Unembossed и MasterCard Standard Unembossed. Карты данного типа позволяют быстро и безопасно оплатить товары и услуги или получить наличные денежные средства по всему миру в миллионах предприятий торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных денежных средств, оборудованных электронными терминалами. Данные карты, помимо магнитной полосы, имеют чип, что повышает степень защищенности владельцев пластиковых карт от мошеннических действий третьих лиц.



Одновременно Банк Москвы сообщает о прекращении выпуска пластиковых карт Visa Electron, Maestro и MasterCard Unembossed в отделениях и филиалах Банка. Ранее выпущенные расчетные и кредитные карты Visa Electron, Maestro и MasterCard Unembossed будут обслуживаться до истечения срока их действия. По окончании срока действия, а также в случае утери карты Visa Electron, Maestro и MasterCard Unembossed клиентам Банка будут выпущены карты Visa Classic Unembossed и MasterCard Standard Unembossed без изменения тарифов и условий обслуживания.

