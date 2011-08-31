Банк Москвы расширил спектр дистанционных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Банк Москвы расширил функционал системы «Интернет Банк-Клиент» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь в рамках зарплатных проектов клиентам, не имеющим расчетных, текущих и бюджетных счетов в Банке, доступна услуга по подключению к системам дистанционного обслуживания.



Банк Москвы проводит комплекс мероприятий для усиления защиты интересов клиентов от несанкционированного доступа в систему «Интернет Банк-Клиент», в связи с чем Банк предлагает в качестве дополнительных мер безопасности подтверждение документов вводом одноразовых паролей с помощью OTP-токена и SMS-подтверждения.



«Предлагая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможности дистанционного банковского обслуживания, мы хотели бы обратить внимание наших клиентов на простоту и удобство использования систем «Интернет Банк-Клиент» и «Банк-Клиент», – прокомментировала Ирина Никитенко, Вице-президент Банка Москвы. – Теперь визиты в Банк для совершения повседневных банковских платежей не являются обязательными».

