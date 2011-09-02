Банк Москвы выступит в качестве Официального партнера 864-й годовщины со дня основания российской столицы.
В рамках Дня города пройдут многочисленные музыкальные концерты с участием известных артистов, а также спортивные мероприятия.
В преддверии Дня города прошла пресс-конференция Заместителя Мэра в Правительстве Москвы по социальной политике Людмилы Швецовой. В ходе пресс-конференции Людмила Швецова вручила Почетный сертификат Банку Москвы за активное участие в подготовке Дня города.
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