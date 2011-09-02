С 1 по 14 сентября будет открыт очередной интервал ПИФа «Кузнецкий мост» под управлением УК Банка Москвы

С 1 по 14 сентября будет открыт очередной интервал ПИФа смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением УК Банка Москвы.



Средства фонда инвестированы в акции с потенциалом роста и в облигации со стабильным процентным доходом. Это позволяет получать прибыль от роста рынка акций при меньшем риске инвестиций в фондовый рынок за счет облигационной составляющей. Вложения в акции на длительном горизонте дают возможность получить высокий доход по отношению к традиционным формам сбережения, приносящим стабильный, но небольшой процент.

