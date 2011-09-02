Банк Москвы – Официальный партнер фестиваля «Спасская башня» 2011

Банк Москвы выступил в качестве Официального партнера Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 2011.



Также в Большом Кремлевском дворце состоялся Торжественный прием от имени Общественного совета фестиваля, на котором Михаилу Кузовлеву, Президенту – Председателю Правления Банка Москвы, была вручена благодарность.



Фестиваль существует с 2006 года и собирает лучшие военные творческие и музыкальные коллективы мира. В этом году в мероприятии примут участие более тысячи музыкантов, прозвучит военная, классическая, народная и эстрадная музыка. Также в этом году пройдут парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерными и пиротехническими эффектами.

