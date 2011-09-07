Банк Москвы предложил специальные кредиты для участников электронных торгов

Банк Москвы совместно с крупнейшим национальным оператором электронных торгов в России ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») предложил клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – специальный кредит на цели обеспечения заявки на участие в открытом электронном аукционе, проводимом на электронной площадке ОАО «ЕЭТП».



Преимуществами кредита для участников торгов являются отсутствие имущественного обеспечения, льготные условия его получения, оперативность принятия решения. В случае если сумма необходимого заемщику кредита на обеспечение заявки на участие в выбранном заемщиком электронном аукционе не превышает 5 млн рублей, решение о выдаче такого кредита принимается дистанционно, на основании заполненной на сайте ОАО «ЕЭТП» анкеты.



Сотрудничество Банка Москвы с национальным оператором электронных торгов ОАО «ЕЭТП» входит в число приоритетных направлений работы Банка. С 2010 года Банк Москвы выполняет функции оператора по выдаче «стартового комплекта поставщиков» ЕЭТП и регистрации участников торгов. В настоящее время продажи «стартового комплекта поставщика» и аккредитация участников осуществляются Банком в 3 московских отделениях и более чем в 10 филиалах. Клиенты ОАО «ЕЭТП», открывающие расчетные счета в Банке Москвы, получают бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение первого года обслуживания.



«Предлагая специальный кредит для участников электронных торгов, мы расширяем финансовые возможности для широкого круга клиентов, – прокомментировала Ирина Никитенко, Вице-президент Банка Москвы. – Сотрудничество с ОАО «ЕЭТП» идет в русле одного из приоритетных направлений деятельности Банка Москвы по поддержке малого и среднего предпринимательства в стране».



«Кредит для участников электронных торгов, который быстро и легко оформляется, и, более того, решение, о выдаче которого может приниматься дистанционно, – это беспрецедентный шаг на пути к увеличению уровня конкуренции на аукционах. Данный кредитный продукт поможет поставщикам быть более гибкими, рассматривать большее количество вариантов лотов. По мнению экспертов аналитического центра Единой электронной торговой площадки, появление данного кредита позволит увеличить среднее количество поставщиков, участвующих в аукционе, на 20-25%. Наша компания считает сотрудничество с Банком Москвы перспективным», – заявил генеральный директор ОАО «ЕЭТП» Антон Емельянов.

