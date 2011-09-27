Дополнительное снижение процентных ставок в размере 0,65% коснулось ипотечных кредитов в рублях. Теперь для зарплатных клиентов Банка Москвы новые процентные ставки по ипотеке зависят от срока кредитования и составляют от 12,1%.
«В сентябре Банк Москвы снизил процентные ставки по ипотеке в рублях для своих клиентов. Теперь, наряду с льготными условиями получения других розничных продуктов, зарплатные клиенты смогут воспользоваться и льготными условиями по ипотеке», – прокомментировал Олег Пятлин, руководитель Управления ипотеки Банка Москвы.
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