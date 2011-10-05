Банк Москвы запустил новую рекламную кампанию





Банк Москвы объявил о старте новой рекламной кампании розничных кредитных и депозитных продуктов.



В федеральной рекламной кампании, которая стартовала в сентябре на телевидении, наружных носителях, в прессе, интернете и на радио, основной акцент делается на телерекламе. Ролики будут демонстрироваться на национальных каналах: Первом канале, Россия1, Россия24, СТС, РЕН ТВ, Домашний. В рамках рекламной кампании будут показаны три ролика – в поддержку кредитных продуктов Банка: нового кредита наличными и БЫСТРОкредита. Рекламная кампания продлится до конца года.



«В новой рекламной кампании Банка Москвы мы старались учесть лучшие традиции Банка – готовность помогать своим клиентам, предоставляя современные качественные финансовые услуги. Другая задача, которую мы ставили перед собой, – подчеркнуть наш новый статус банка Группы ВТБ», – прокомментировала Евгения Мамсурова, Вице-президент Банка Москвы.

