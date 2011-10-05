В Digital Office Банка Москвы (г. Москва, ул. Тверская, д.прошла презентация оплаты государственных услуг с участием Алексея Попова, Директора Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ, Ильи Массуха, заместителя Министра связи и массовых коммуникаций РФ, Сергея Гуральникова, заместителя руководителя Федерального казначейства РФ, и Оксаны Смирновой-Крелль, Вице-президента – руководителя Блока информационных технологий Банка Москвы.В рамках проекта Банк Москвы реализовал возможность оплаты государственных услуг в терминалах самообслуживания Банка Москвы и непосредственно у операционистов Банка.Проект по реализации системы учета начислений и фактов оплаты (УНиФО) Федерального казначейства Министерства финансов РФ – это информационно-платежный сервис, в рамках которого граждане и организации получают оперативный доступ к информации о налогах, штрафах, а также начисленных платежах за оказание государственных услуг, предоставленных государственными органами, в том числе ФНС РФ, ФМС РФ, ГИБДД МВД РФ, а также могут оплачивать данные начисления.По словам Алексея Попова, Директора Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ, «с 1 октября 2011 года ни один федеральный орган исполнительной власти при оказании услуг заявителям-гражданам, организациям не сможет требовать предоставления справок либо сведений, находящихся в распоряжении других органов исполнительной власти, в том числе нельзя будет требовать квитанций об оплате за оказание государственной услуги, а также пошлины либо штрафов при оплате любыми способами через банки, имеющие соглашение с Федеральным казначейством. С 1 июля 2012 года эта же норма будет действовать для всех региональных и муниципальных услуг».«С помощью электронного сервиса по учету начислений и фактов оплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации у граждан появилась возможность получать информацию о своей задолженности перед государством из любой точки страны и мира в личном кабинете плательщика на Портале государственных услуг либо через кредитные организации и осуществлять ее моментальное погашение как в кредитной организации, использующей указанный сервис, так и с Портала государственных услуг. Оплачивать государственные услуги теперь становится также просто как, например, мобильную связь», – отметил Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства РФ.«В рамках проекта Банк Москвы совместно с Федеральным казначейством РФ предоставил возможность оплаты налогов, штрафов, государственных услуг, – прокомментировала Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент – руководитель Блока информационных технологий Банка Москвы. – С учетом опыта Банка работы в социальных проектах, сотрудничества с системой ЕИРЦ и наличия уникальных технологий, Банк Москвы ведет активную работу в рамках федеральных проектов по предоставлению государственных услуг в электронном виде и обеспечивает своих клиентов удобным сервисом по оплате этих услуг как в автоматизированных зонах самообслуживания, так и с помощью сотрудников Банка».Банк Москвы активно участвует в социально значимых проектах, направленных на модернизацию предоставления государственных услуг.