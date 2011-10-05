Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент Банка Москвы, приняла участие в VI международной конференции «Банковские карты: эффективный бизнес». В рамках конференции Оксана Смирнова-Крелль выступила с докладом «Новые клиентские сервисы на базе банковских карт и мобильных технологий».
В своем выступлении Оксана Смирнова-Крелль поделилась практическим опытом по внедрению мобильных технологий и их интеграции с традиционными банковскими сервисами.
Выступая перед участниками конференции, О. Смирнова-Крелль, в частности, отметила, что мобильный телефон может использоваться как пластиковая карта для осуществления платежей.
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