Стартовал новый сезон игр «Что? Где? Когда?» с Банком Москвы

Осенние игры «Что? Где? Когда?», официальным спонсором которых является Банк Москвы, пройдут в прямом эфире на Первом канале 8, 15 и 22 октября 2011 года. Сезон 2011 года включает в себя 4 серии: Весенние, Летние, Осенние и Зимние игры, после чего традиционно завершится Финалом года.



В отборочных играх Осенней серии примут участие четыре команды Клуба. В этих играх три команды – Елены Потаниной, Андрея Козлова и Андрея Супрановича – будут бороться за выход в Зимние игры. В финале Осенней серии будет играть команда Алексея Блинова. Если эта команда выиграет финал, она получит право участвовать в Зимних играх. Если команда Алексея Блинова проиграет, место в Зимних играх будет отдано команде старейшин Клуба.



Поклонники интеллектуальной игры могут попробовать свои силы на тематическом интернет-ресурсе www.telezriteli.tv, специально созданном Банком Москвы. Также на сайте можно принимать участие в конкурсах, получать призы и общаться в специальном форуме для любителей телевикторины. Кроме того, передать вопрос знатокам можно в любом офисе Банка Москвы.

