Банк Москвы выступил Генеральным партнером XХII Международного теннисного турнира «Кубок Кремля – 2011»

«Кубок Кремля», первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяет как мужские, так и женские соревнования. «Кубок Кремля» неоднократно признавался лучшим по организации турниром ATP World Tour и WTA.



В этом году «Кубок Кремля» пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира в этом году составит 1 526 500 долларов США, который полностью будет обеспечен Банком Москвы.



Свое участие в женском турнире «Кубок Кремля – 2011» подтвердили, в том числе, Вера Звонарева (Россия), Марион Бартоли (Франция), Саманта Стосур (Австралия), Елена Янкович (Сербия), Агнешка Радваньска (Польша), Доминика Цибулкова (Словакия), Светлана Кузнецова (Россия).



В список участников мужского турнира вошли Виктор Троицки (Сербия), Янко Типсаревич (Сербия), Александр Долгополов (Украина), Николай Давыденко (Россия), Дмитрий Турсунов (Россия).



Банк Москвы поддерживает «Кубок Кремля» с 1998 года, с 2003 года является его Генеральным партнером.



«Поддержка спорта – важнейшее направление в социальной политике Банка Москвы, – прокомментировала Евгения Мамсурова, Вице-президент Банка Москвы. – Банк будет и впредь поддерживать спортивные проекты, выделяя средства на проведение мероприятий и оказывая спонсорскую помощь спортивным организациям».



