Банк Москвы открыл новые офисы в Москве

Банк Москвы продолжает развивать бизнес в столичном регионе и расширяет географию своего присутствия. Так, Банк Москвы открыл операционную кассу в гостинице «Ренессанс Монарх Центр» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.



Кроме того, мини-отделение «Алтуфьевское» переведено в статус отделения (расширен спектр предоставляемых услуг) и теперь располагается по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, д. 22.



Работа отделения «Алтуфьевское» направлена на обслуживание физических и юридических лиц. Частные клиенты могут внести денежные средства на депозит, открыть пластиковую карту, воспользоваться кредитными продуктами Банка и услугами хранения ценностей в сейфовых ячейках. Юридическим лицам Банк Москвы предлагает полный комплекс банковского обслуживания: расчетно-кассовое обслуживание, реализация зарплатных проектов, эквайринг в торгово-сервисных предприятиях, кредитование для бизнеса, экспресс-кредиты, овердрафт, банковские гарантии, аккредитивы и другие услуги.



В отделении установлен многофункциональный банкомат, с помощью которого можно не только снять денежные средства с пластиковой карты, но и погасить текущую задолженность по имеющимся кредитам, пополнить счет карты, оплатить услуги, в том числе жилищно-коммунальные услуги.



Банк Москвы представлен практически во всех экономически значимых регионах страны и насчитывает 377 обособленных подразделений, включая дополнительные офисы и операционные кассы. По состоянию на 1 октября 2011 года в регионах России работает 237 подразделений Банка. В Москве и Московской области действует 140 офисов Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 474 почтово-банковских отделениях столичного региона.