Digital Office Банка Москвы вводит новые стандарты банковского обслуживания в Санкт-Петербурге

Банк Москвы открыл отделение нового формата – Digital Office (г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 22), в котором, благодаря комбинации современных информационных технологий, дистанционных и интерактивных сервисов, меняется традиционное представление о банковском обслуживании частных и корпоративных клиентов.



Впервые у жителей Санкт-Петербурга появился полный круглосуточный доступ к основным услугам банка.



Комплекс услуг, предоставляемых в Digital Office, включает в себя автоматизированную зону самообслуживания с круглосуточным доступом к счетам, возможностью проведения платежей, осуществления переводов, а также внесения средств на счета третьих лиц.



Автоматический депозитарий предлагает доступ физическим лицам к арендованным сейфовым ячейкам в любое время суток.



Зона расчетно-кассового обслуживания оборудована рециркуляционным электронным кассиром. Такое решение («Сервис одного окна») позволяет специалистам розничного бизнеса проводить операции с наличными денежными средствами, что значительно упрощает для клиента процедуру расчетно-кассового обслуживания и приобретения банковских продуктов у одного специалиста.



«Первый в России Digital Office, объединивший уникальные цифровые технологии новейшего поколения, открылся в феврале нынешнего года в Москве, – прокомментировала Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент, Руководитель Блока информационных технологий Банка Москвы. – Уникальность бизнес-модели Digital Office заключается в простоте и возможности оперативного распространения ее на всю сеть Банка. Вторым городом присутствия Digital Office Банка Москвы стал Санкт-Петербург. К услугам жителей и гостей города на Неве – наши инновационные разработки и круглосуточное банковское обслуживание».

