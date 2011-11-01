Банк Москвы и Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве

Банк Москвы и некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» заключили соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств.



В рамках соглашения малые и средние предприятия Московской области, а также индивидуальные предприниматели получили возможность использования поручительства Фонда в качестве частичного обеспечении по кредиту, что открывает доступ к кредитным ресурсам широкому кругу предпринимателей региона.



Получить такую форму поддержки возможно при оформлении кредита на сумму более 1 млн рублей. На данный момент максимальная сумма поручительства может достигать 42 млн рублей. Поручительство предоставляется сроком от 3 месяцев до 5 лет. Размер поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств заемщика перед Банком. Поручительство Фонда предоставляется с взиманием комиссии в размере 0,5-2% годовых.



Банк Москвы принимает активное участие в развитии рынка кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Так, с 1 по 31 октября 2011 года Банком Москвы было заключено более 600 кредитных договоров на сумму свыше 5,1 млрд рублей.

