Банк Москвы ввел программу «Карта плюс»

Банк Москвы объявил о введении программы «Карта плюс» для клиентов Банка, получающих потребительские кредиты. Данная программа позволяет заемщикам Банка, предоставив один пакет документов, совместно с выдачей БЫСТРОкредита, Кредита наличными или Автокредита получить кредитную карту.



«Мы рады предложить нашим клиентам более широкие возможности, выпуская для них кредитные карты на льготных условиях, – прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Мы рассчитываем, что данное предложение будет особенно востребовано в преддверии новогодних праздников и сопутствующих с ними трат».



В рамках программы выпускаются «классические» или «золотые» карты с льготным периодом кредитования до 50 дней. Держатель карты может получить льготу по оплате комиссии за первый год обслуживания счета до 100% в зависимости от типа карты. Кредитный лимит по карте устанавливается до 150 000 рублей (или эквивалент в долларах США или евро).

