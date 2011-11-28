Банк Москвы представил Единую транспортную карту

В рамках проходящего в Москве V Юбилейного Международного форума «Транспорт России» состоялась презентация Единой транспортной карты, разработанной консорциумом, в который входят Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Департамент информационных технологий Правительства г. Москвы, РЖД (Московская и Октябрьская железные дороги), ГУП «Мосгортранс», ОАО «Центральная пригородная транспортная компания», ГУП «Мосгортрансавто». Системным интегратором проекта выступает Группа «Смарт Технологии».



Банк Москвы, первым из российских банков, обеспечил технологическую возможность пополнения транспортных карт и покупки билетов как наличным, так и безналичным путем (с использованием любых банковских карт любых эмитентов или счетов в Банке Москвы) в сети обслуживания Банка. Непосредственно покупка транспортных билетов пассажиром осуществляется в банкоматах или терминалах самообслуживания путем безналичной или наличной оплаты выбранного номинала билета и требуемого количества.



Партнерами Банка Москвы, обеспечивающими технологический сервис, выступают ЗАО «СмартКард-Сервис» и ООО «ФинСтрим». Предполагается, что географией использования такой технологии в 2012 году станут Москва и Московская область. В начале 2012 года Банк Москвы планирует обеспечить выпуск банковских карт с транспортным приложением, которое будет принято в Москве и Московской области в качестве стандарта для оплаты проезда.



«Мы расширили свою линейку банковских карточных продуктов, используемых для оплаты проезда, и внедрили новую технологию обслуживания и пополнения карт с единым транспортным приложением, которая дает возможность сквозного проезда на любом из видов общественного транспорта, – прокомментировала Оксана Смирнова-Крелль, Вице-президент Банка Москвы. – Участвуя в этом проекте, мы еще раз подтверждаем свой статус Банка инноваций, что соответствует нашей новой стратегии, одним из основных акцентом которой становятся обслуживание Москвы и Московской области как ключевых для Банка регионов».