Банк Москвы повысил проценты по вкладу «Проценты на взлет»

Банк Москвы объявил о повышении с 1 декабря процентных ставок по вкладу «Проценты на взлет».



При открытии вклада до 31 января 2012 года по вкладу можно получить доход до 11% годовых в рублях РФ и 6,7% годовых в долларах США.



«В преддверии праздников мы предлагаем повышенную процентную ставку по вкладам. Рассчитываем, что это станет приятным новогодним подарком нашим клиентам», – прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы.



Вклад открывается в рублях и долларах США, минимальная сумма вклада составляет 30 000 рублей или 1 000 долларов США. Срок размещения вклада – 400 дней. Проценты начисляются в конце срока размещения вклада.

