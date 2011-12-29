Банк Москвы сокращает время рассмотрения кредитных заявок, поданных через Интернет и Центр дистанционного обслуживания Банка. Теперь время принятия предварительного решения по кредитной заявке составляет не более 15 минут. Узнать о принятом решении клиенты смогут сразу, получив sms-уведомление от Банка.
«Мы оптимизируем нашу работу, сокращаем время рассмотрения кредитных заявок, делая наши розничные кредиты по-настоящему доступными для широкого круга клиентов, - прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы.
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