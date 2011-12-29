Банк Москвы наращивает объемы кредитования малого и среднего бизнеса на участие в электронных торгах

Банк Москвы наращивает объемы кредитования малого и среднего бизнеса на цели обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, проводимом на электронной площадке ОАО «ЕЭТП».



Новый импульс кредитованию дал недавно внедренный скоринговый кредит. На сегодняшний день объем кредитов, предоставленных компаниям среднего и малого бизнеса, превысил 1,2 млрд рублей. Ожидается, что до конца нынешнего года объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на участие в электронных торгах, достигнет 3 млрд рублей.



Преимуществами программ кредитования Банка Москвы для участников электронных торгов являются отсутствие имущественного обеспечения, минимальный перечень документов и дополнительные льготы на расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, решение принимается за 2-3 дня дистанционно – на основании анкеты, заполняемой участником торгов на сайте ОАО «ЕЭТП».



«В настоящее время Банк Москвы разрабатывает новые продукты для участников электронных торгов, – прокомментировал Александр Ястриб, Первый заместитель Президента – Председателя Правления Банка Москвы. – Расширение продуктовой линейки позволит предложить участникам торгов полный пакет услуг, от момента подачи заявки на участие в аукционе до полного исполнения заключенного контракта. В частности, планируются введение соглашений о кредитовании на обеспечение заявки на участие в электронных торгах, банковские гарантии обеспечения исполнения контрактов, а также кредиты и кредитные линии на исполнение контрактов».



