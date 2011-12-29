Уважаемые клиенты!
Банк Москвы информирует об изменении режима работы отделений Банка в Московском регионе и операционных офисов Банка в Смоленске, Рязани, Твери и Иванове в период с 31.12.2011 г. по 09.01.2012 г. в связи с предстоящим празднованием Нового года и Рождества.
В период с 01.01.2012 г. по 09.01.2012 г. обслуживание клиентов – юридических лиц осуществляться не будет.
Информация о режиме обслуживания клиентов – физических лиц опубликована на сайте Банка - http://www.bm.ru/ru/news/bank_news/index.php?id102=49781.
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