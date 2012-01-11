Существенное увеличение стало возможным благодаря, в том числе, недавно предложенной Банком Москвы услуге по внесению наличных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет клиента-юридического лица с использованием корпоративной карты. Услуга позволяет совершать данные операции в любое время суток в банкоматах с функцией приема наличных круглосуточного доступа (более 190 устройств в Москве и более 340 в регионах) по более выгодным тарифам, чем внесение наличных в кассах Банка.
«Мы стараемся идти в ногу со временем, предлагая удобные решения для бизнеса, и работать на опережение, повышая качество обслуживания клиентов, – подчеркнул Александр Шерстюков, Управляющий директор Банка Москвы. – Сегодня дистанционные услуги и банковские сервисы без участия специалистов становятся нормой, и нам важно принимать участие в их популяризации».
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Оформление и обслуживание корпоративных пластиковых карт в Банке Москвы – http://www.bm.ru/ru/business/cards/registrationandserviceofcorporateplasti
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