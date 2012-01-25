Банк Москвы является финансовым оператором общегородской системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 2002 года. Система ежемесячно обслуживает более 3,4 млн лицевых счетов физических лиц и более 40 тыс. юридических лиц. В 2011 году сбор платежей за ЖКУ через систему Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) составил 101,5% с учетом авансовых платежей.
За 2011 год количество управляющих компаний, участвующих в расчетах в системе ЕИРЦ, увеличилось более чем на 30%. Сегодня в системе принимают участие почти тысяча поставщиков жилищно-коммунальных и связанных с ними услуг и ресурсов, около 2,6 тыс. управляющих компаний, а также десятки банков и платежных систем, осуществляющих прием платежей населения.
За счет собственных средств Банка создана биллинговая система, обеспечивающая взаимодействие с агентами по приему платежей населения, поставщиками ресурсов и ГУ Инженерных служб (ГУ ИС).
Для своих клиентов Банк Москвы предлагает способы экономии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, клиенты Банка Москвы могут самостоятельно выбрать размер комиссии: при оплате услуг ЖКУ через операциониста комиссия Банка составит 0,5%, через дистанционные каналы обслуживания – банкомат или Web-банкинг – без комиссии. В 2011 году более чем в 3 раза увеличилось количество клиентов, которые оплачивают ЖКУ через Web-банкинг Банка Москвы. В целом в 2011 году через Банк Москвы было осуществлено свыше 4 млн платежей за ЖКУ.
Также на сайте Банка реализована уникальная возможность по уточнению статуса задолженности по оплате за ЖКУ – при вводе кода плательщика и периода оплаты можно получить информацию о сумме текущего платежа по Единому платежному документу.
«Реализованная Банком Москвы система расчетов работает эффективно и позволяет осуществлять контроль за целевым использованием средств со стороны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», – отметил Александр Ястриб, Первый заместитель Президента – Председателя Правления Банка Москвы.
Банк Москвы предоставляет жителям столицы значительный объем дополнительных сервисов, а также широкую инфраструктуру обслуживания населения, в том числе через офисы, расположенные на территории ГУ ИС районов г. Москвы, а также через отделения почтовой связи (474 отделения). Кроме того, Банком Москвы совместно с ОАО «МТС» внедрена услуга «Легкий платеж», позволяющая оплачивать платежи, в том числе за ЖКУ, с использованием мобильного телефона в любом месте и в любое время.
Ссылки по теме:
Информация о начислениях за жилищно-коммунальные услуги – http://www.bm.ru/ru/personal/services/kvartplata/
Легкий платеж – http://www.bm.ru/ru/personal/raschetnye-operacii/legkij-platezh/
Подписка на рассылаемую Банком информацию – http://www.bm.ru/ru/podpiska/
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