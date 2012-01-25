Подведены итоги исследования, проведенного консалтинговой компанией «Финист», в рамках которого оценивалась организация банком работы линий телефонного консультирования по кредитным картам.
В тройке лидеров по скорости соединения клиентов с операторами колл-центра оказался Банк Москвы.
По уровню общего положительного впечатления клиента по факту общения с оператором колл-центра и качеству полученной консультации Банк Москвы оказался на втором месте. Также Банк Москвы оказался в числе лидеров по другим параметрам работы колл-центра.
«Организация эффективного взаимодействия с клиентами через каналы дистанционного банковского обслуживания и, в частности, через колл-центр Банка является для нас одним из наиболее значимых направлений развития, – прокомментировал Станислав Вавак, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Убежден, что эффективная работа колл-центра способствует не только росту уровня продаж, но и повышению лояльности наших клиентов».
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