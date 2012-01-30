Банк Москвы объявил о повышении с 25 января 2012 года ставок по вкладам. Ставки повышены по вкладам в рублях «Классика плюс» и «Престиж плюс». В зависимости от срока размещения вклада ставки повысились от 0,25% до 0,6% годовых.
«Предлагая нашим клиентам максимально выгодные ставки по депозитам, мы надеемся, что это станет для них дополнительным стимулом для открытия нового вклада или пополнения действующего», – прокомментирована Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы.
Ссылки по теме:
Предложения по вкладам – http://www.bm.ru/ru/personal/vklady/srochnye-vklady/.
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