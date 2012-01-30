Банк Москвы выдает кредиты по месту фактического проживания клиентов

Банк Москвы продолжает модернизировать розничные кредитные продукты. Теперь клиенты Банка могут получить кредит не только по месту постоянной регистрации, но и там, где живут и работают.



«Темпы современной жизни стремительны, и сегодня жизнь человека не ограничивается местом регистрации в паспорте, – подчеркнула Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Мы создаем условия наших продуктов, чтобы они не только соответствовали пожеланиям наших клиентов, но и давали возможность каждому комфортно обустроить новую жизнь вне зависимости от места постоянной регистрации и фактического проживания».



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