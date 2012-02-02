Банк Москвы предлагает с 1 февраля по 15 апреля 2012 года новый сезонный вклад. Каждому клиенту, открывающему вклад, Банк предлагает приветственный бонус – ставку 11% годовых на первые 90 дней размещения вклада и дополнительный бонус для действующих вкладчиков. Если клиент Банка, открывающий вклад «Сезонный накопительный», уже имеет вклад в Банке Москвы, то в течение следующих 310 дней срока действия вклада такому клиенту начисляется дополнительный бонус в размере 1% годовых в рублях или 0,25% в долларах США к ставке, действующей с 310-го дня до конца срока вклада.
Вклад открывается в рублях и долларах США, минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей или 1 000 долларов США. Срок вклада – 400 дней. Вклад можно пополнить в любое время без ограничений.
«Наш новый сезонный вклад будет интересен активной части наших действующих клиентов, заинтересованных в максимально эффективном размещении свободных средств», – прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы.
Ссылки по теме:
Предложения по вкладам – http://www.bm.ru/ru/personal/vklady/srochnye-vklady/
Подписка на рассылаемую Банком информацию – http://www.bm.ru/ru/podpiska/
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