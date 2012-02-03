Банк Москвы возобновил предоставление ипотечного продукта «Кредит на строительство жилого дома под ипотеку земельного участка». Уникальность продукта заключается в предоставлении кредита несколькими траншами, что позволяет увеличивать лимит кредитования по мере осуществления заемщиком строительства жилого дома и увеличения текущей рыночной стоимости предмета ипотеки.
«Введение новой программы ипотечного кредитования – очередной шаг к расширению линейки ипотечных программ и укреплению позиции Банка Москвы на рынке ипотечного кредитования», – прокомментировал Олег Пятлин, руководитель Управления ипотеки Банка Москвы.
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