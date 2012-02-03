Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подвел итоги работы банков-партнеров за 2011 год и отметил деятельность Банка Москвы в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Вице-президенту Банка Москвы Ирине Никитенко вручены почетная грамота и памятный знак в номинации «За большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса».
Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений развития Банка Москвы. Банк предлагает субъектам малого и среднего бизнеса различные формы взаимодействия – расчетно-кассовое обслуживание, краткосрочные и долгосрочные кредиты и многое другое.
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