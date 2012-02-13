ВТБ24 и Банк Москвы приступили к реализации совместного проекта на рынке ипотечного кредитования. Теперь клиенты смогут использовать преимущества ипотечных программ обоих банков.
В Центре ипотечного кредитования «Никитский» ВТБ24 появилась возможность получить консультацию и оформить заявку на «Кредит на строительство жилого дома под ипотеку земельного участка», предоставляемый Банком Москвы. Предложение актуально для собственников земельных участков, планирующих постройку собственного дома и желающих получать кредитные средства траншами по мере необходимости. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет, процентные ставки составляют от 10,05% годовых в валюте и от 12,75% годовых в рублях, минимальная сумма кредита – 490 тыс. рублей (или эквивалент в соответствующей валюте кредита).
В свою очередь, в Ипотечном центре «Каретный ряд» Банка Москвы появилась возможность получить консультацию и оформить заявку на все ипотечные программы ВТБ24 на срок до 50 лет, процентные ставки составляют от 8,5% годовых в рублях, от 7,95% годовых в валюте.
В настоящее время проект реализован для клиентов Московского региона и предполагает его дальнейшее распространение на регионы.
«Наша совместная работа с Банком Москвы открывает для клиентов новые возможности, – считает заместитель президента-председателя правления, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Анатолий Печатников, – они смогут пользоваться ипотечными предложениями обоих банков в привычной и комфортной для себя обстановке».
«Реализация данного проекта позволит клиентам Банка Москвы воспользоваться ипотечными программами лидера ипотечного рынка – Банка ВТБ24, а также расширить предложение ипотечных программ обоих банков своим клиентам», – прокомментировал Владимир Верхошинский, Вице-президент, Руководитель розничного блока Банка Москвы.
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