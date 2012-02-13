Банк Москвы внедряет пилотный проект «Личный кабинет» на базе банкоматов Банка в Москве

Банк Москвы внедряет пилотный проект «Личный кабинет» на базе банкоматов Банка. В 12 офисах Банка в Москве в банкоматах с функцией cash-in появляется расширенный функционал, позволяющий проводить популярные клиентские операции.



«Личный кабинет» в банкоматах Банка могут использовать все держатели карт, эмитированных ОАО «Банк Москвы». Карта и ПИН-код к ней служат средством доступа к счетам и картам клиента, при этом доступ к продуктам клиента может быть ограничен самим клиентом как при первом обращении в банкомат, так и в любом отделении Банка.



В пилотных банкоматах теперь доступны переводы между своими счетами (со своего счета/карты в Банке на свои счета/карты в Банке), переводы в пользу третьих лиц, также в банкоматах Банка Москвы можно узнать баланс и получить выписку по счету/карте, подключить ряд услуг в дистанционном режиме без обязательного посещения офиса Банка.



«Новый функционал банкоматов позволит нам сделать новый шаг на пути модернизации не только наших продуктов и услуг, но и сервисных возможностей Банка, – прокомментировал Владимир Верхошинский, Руководитель Розничного бизнеса Банка Москвы. – Убеждены, что клиенты оценят новые возможности наших банкоматов с расширенным функционалом».

