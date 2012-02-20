Заемщики Банка могут подключить услугу sms-информирования через специалистов call-центра

Банк Москвы увеличивает спектр услуг, предоставляемых клиентам по телефону через call-центр Банка.



Теперь заемщики Банка (кроме держателей кредитных карт) могут подключить услугу sms-информирования по своему кредиту не только в отделении Банка, но и через специалистов call-центра Банка по телефону. Данная услуга позволит получать на мобильный телефон sms-сообщения с информацией о сумме и дате погашения очередного платежа, фактическом погашении задолженности, а также о наличии просроченной задолженности по кредиту.

