Банк Москвы отмечает значительный рост объемов платежей ЖКУ через дистанционные каналы

Клиенты Банка Москвы все больше отдают предпочтение дистанционным каналам оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Объем платежей, осуществляемый через устройства самообслуживания, вырос более чем в 2 раза и существенно превышает объемы платежей через кассы Банка. Объем платежей, осуществленных по итогам 2011 года через систему Web-банкинг, вырос практически в 5 раз. Объемы платежей через сервис «Легкий платеж», финансовым оператором которого является Банк Москвы, показал более чем трехкратный рост.



Клиенты Банка Москвы могут самостоятельно выбрать наиболее предпочтительный способ оплаты коммунальных услуг. При оплате через операциониста комиссия Банка составит 0,5%, что является одним из наиболее конкурентных предложений на рынке. При оплате ЖКУ через дистанционные каналы обслуживания комиссия не взимается.



Оплата ЖКУ осуществляется без комиссии также через сеть терминалов Банка, включающую порядка 700 устройств, а также систему дистанционного банковского обслуживания Web-банкинг.



На сайте Банка реализована уникальная возможность по уточнению статуса задолженности по оплате за ЖКУ – при вводе кода плательщика и периода оплаты можно получить информацию о сумме текущего платежа по Единому платежному документу.



Банком создана и развивается широкая инфраструктура обслуживания через отделения Банка (141 отделение в Москве), а также через 474 отделения Почты России.

