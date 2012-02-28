Банк Москвы расширяет сотрудничество с риэлтерскими компаниями в области ипотечного кредитования



Банк Москвы расширяет сотрудничество с риэлтерскими компаниями в области ипотечного кредитования. При обращении в аккредитованное Банком агентство недвижимости или брокерскую компанию, предоставляющие услуги на рынке недвижимости, клиенты Банка получают скидку в размере 0,5% годовых от базовых процентных ставок по ипотеке.



Также Банк Москвы предлагает дополнительные преференции для клиентов, получающих зарплату на пластиковые карты, выпущенные Банком Москвы. Скидка для зарплатных клиентов Банка составляет 0,65% годовых от базовых процентных ставок.



Срок рассмотрения заявки на ипотеку сокращен до 2 дней. Ипотечный центр Банка Москвы осуществляет полное сопровождение клиента – от момента подачи заявки на кредит до осуществления сделки купли-продажи недвижимости.



«Позволяя нашим клиентам экономить на процентах, мы делаем выгодное предложение и, тем самым, повышаем доступность ипотечного кредитования, – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы. – Убеждены, что клиенты по достоинству оценят возможности ипотеки в Банке Москвы».

