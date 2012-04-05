Банк Москвы улучшил условия реструктуризации ипотечных кредитов

Банк Москвы объявил об улучшении программ рефинансирования кредитов в швейцарских франках и японских иенах.



Суть изменений заключается в том, что льготный период по валютному кредиту теперь устанавливается сроком на 1 год с момента оформления кредитной документации.



Также при определении условий рефинансирования/реструктуризации введен льготный механизм определения размера рублевого платежа, который бы был у заемщика, если бы кредит был взят изначально в рублях.



«Мы продолжаем последовательно улучшать условия реструктуризации кредитов в «экзотических» валютах, облегчая платежную нагрузку на клиентов, получивших такие кредиты в 2007-2008 годах», – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы.

