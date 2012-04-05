Банк Москвы ввел новую линейку депозитов для клиентов среднего и малого бизнеса

Следуя потребностям корпоративных клиентов, Банк Москвы расширил продуктовую линейку для управления свободными денежными средствами компаний. В новой линейке – пять депозитов, диверсифицированных по срокам привлечения и сервисным функциям.



«Депозит Овернайт» предполагает привлечение денежных средств в депозит от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на 1 рабочий день. Валюта депозита «Овернайт» – рубли. Сумма депозита – от 1 млн рублей до 1 млрд рублей. Процентная ставка устанавливается Банком ежедневно и зависит от ставок межбанковского рынка.



Краткосрочный депозит позволяет оперативно разместить свободные денежные средства на срок от 2 до 7 рабочих дней. Валюта краткосрочного депозита – рубли. Сумма депозита – от 1 млн рублей до 1 млрд рублей.



Депозит с возможностью досрочного расторжения открывается в рублях, долларах США и евро. Минимальная сумма депозита – 100 тыс. рублей, максимальная – 1 млрд рублей или эквивалент в валюте. Сроки депозита – от 31 до 1094 дней. Преимущества депозита заключаются в возможности размещения свободных денежных средств на длительный срок.



Долгосрочный депозит с возможностью досрочного расторжения и получения дохода за фактический срок размещения открывается в рублях, долларах США и евро. Сумма депозита – от 100 тыс. рублей до 1 млрд рублей или эквивалент в долларах США или евро. Сроки депозита – от 366 до 547 дней.



В течение срока действия депозита возможно досрочное расторжение договора при уведомлении Банка не менее чем за 5 рабочих дней. В случае соблюдения этого срока уведомления проценты выплачиваются по ставке за фактический срок размещения денежных средств. Преимуществом депозита является возможность получения дохода при досрочном закрытии депозита.



Депозит с правом пополнения и частичного снятия вклада открывается в рублях, долларах США и евро. Сумма депозита от 100 тыс. рублей до 1 млрд рублей или эквивалент в валюте. Сроки депозита – от 91 до 547 дней. Депозит пополняемый. Преимуществом депозита является возможность внесения дополнительных взносов и частичный возврат без потери доходности (при условии поддержания неснижаемого остатка).



«Создавая новую линейку депозитов, мы стремились учесть все возможные пожелания наших клиентов, – прокомментировал Андрей Возмилов, Вице-президент Банка Москвы. – Ее значимым конкурентным преимуществом является возможность выбора необходимых опций при размещении средств в Банке – сроки, условия возврата депозита, возможность его пополнения или досрочного востребования».

