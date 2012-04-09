На сайте Банка Москвы по адресу www.bm.ru реализована услуга «On-line консультант». На вопросы клиентов относительно продуктов и услуг Банка, условий получения кредитов и открытия депозитов будут отвечать сотрудники контакт-центра Банка Москвы в режиме онлайн.
Посетители сайта Банка могут получить ответы на свои вопросы круглосуточно. Сервис отличается дружелюбным персонифицированным интерфейсом. Также предусмотрена возможность оценки работы оператора по итогам консультации.
Ссылка по теме:
https://www.bm.ru/ru/chat/client.php - Чат с консультантом Банка Москвы.
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