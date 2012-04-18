Банк Москвы объявил о старте с 16 апреля 2012 года новой рекламной кампании, которая будет размещаться на телевидении, радио, в прессе. Вместе с имиджевой рекламой в рамках кампании будут представлены рекламные сообщения, презентующие новые виды вкладов и кредитов.

В этой кампании реализован новый подход к визуальному ряду и эмоциональному наполнению рекламы. Кроме того, она обратит внимание действующих и потенциальных клиентов на комфорт, удобство и новый формат обслуживания в Банке Москвы, который со сменой акционера стал больше внимания уделять клиентскому сервису и технологичности бизнес-процессов.

«Мы полностью обновили концептуальный подход к рекламе Банка, – комментирует Вице-президент Банка Москвы Евгения Мамсурова. – В рамках новой концепции Банк Москвы – это банк, расположенный неподалеку и предлагающий простые и удобные решения для управления личными финансами».

В новом ролике присутствуют люди, используется символ Банка – буква «М». Теперь в видеорекламе звучит слоган «Банк Москвы вместе с вами».

Второй этап кампании предполагается запустить в сентябре-октябре нынешнего года, когда Банк введет новые продукты и сервисы.

Ссылки по теме:
Новый рекламный ролик Банка Москвы – http://www.youtube.com/watch?v=vzOq6vsximA&list=UUmBnlvJXfHCNFKV3tg5hzQw&index=1&feature=­plcp